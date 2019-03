Über eine Stunde im Kreisverkehr unterwegs – Mann festgenommen

Die Irrfahrt eines Autofahrers hat einen größeren Polizeieinsatz in der Essener Innenstadt ausgelöst. Der Mann soll am Freitag mehr als eine Stunde lang und zu schnell in einem Kreisverkehr unterwegs gewesen sein. Zeugen hätten berichtet, dass er auch durch eine Fußgängerzone gefahren ist, sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm den Mann schließlich fest, als er parkte.