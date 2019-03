Langer Arm der Justiz: Terrorist neun Jahre nach Anschlägen auf Moskauer U-Bahn verhaftet (Video)

Quelle: Sputnik © Föderaler Sicherheitsdienst der Russischen Föderation (FSB) Langer Arm der Justiz: Terrorist neun Jahre nach Anschlägen auf Moskauer U-Bahn verhaftet (Video) (Stillbild aus Videomaterial zum obigen Vorfall vom Pressedienst des Föderalen Dienstes für Sicherheit der Russischen Föderation (FSB))

Im Bezirk Chassawjurt in Dagestan wurde ein Mitglied der terroristischen Vereinigung um Magomedali Wagabow, die im Jahr 2010 an einem doppelten Terroranschlag auf die Moskauer U-Bahn beteiligt war, vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Ermittlungskomitee festgenommen. Am 29. März 2010 fanden zwei Explosionen an den Stationen Lubjanka und Park Kultury der U-Bahn-Linie Sokolniki statt, bei denen 41 Menschen getötet und 88 verletzt wurden.