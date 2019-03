Deutschland stellt 1,8 Mio. Euro für humanitäre Hilfe des Roten Kreuzes in der Ukraine bereit

Quelle: www.globallookpress.com Deutschland stellt 1,8 Mio. Euro für humanitäre Hilfe des Roten Kreuzes in der Ukraine bereit (Archivbild: Einsatzkräfte des Ukrainischen Roten Kreuzes im Versorgungszentrum für Evakuierte im Dorf Parafejewka nach Explosion eines Munitionsdepots bei Itschnja, Tschernigow-Region, 09. Oktober 2018)

Im Jahr 2019 wird die Bundesregierung dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) in der Ukraine weitere 1,8 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen – dies hat die bundesdeutsche Botschaft in Kiew am Montag erklärt.