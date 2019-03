36-Jähriger aus Kenia ist bester Lehrer der Welt

Peter Tabichi, ein kenianischer Lehrer und Mitglied des Franziskaner-Ordens, hat am Sonntagabend den "Global Teacher Award" verliehen bekommen. Der 36-Jährige unterrichtet Mathematik und Physik an einer Landschule in Kenia. Tabichi ist dafür bekannt, einen Teil seines Gehaltes für die Unterstützung ärmerer Schüler zu spenden. Er bekam die Auszeichnung und eine Prämie in Höhe von einer Million Dollar in Dubai verliehen.