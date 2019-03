UN-Tribunal: Lebenslange Haft für Ex-Serbenführer Karadžić wegen Srebrenica

Quelle: Reuters UN-Tribunal: Lebenslang für Ex-Serbenführer Karadžić wegen Srebrenica

Gut 20 Jahre nach dem Massenmord in Srebrenica ist das damalige politische Oberhaupt der bosnischen Serben, Radovan Karadžić (73), zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das entschieden die Richter des UN-Tribunals im Berufungsverfahren am Mittwoch in Den Haag. In erster Instanz war Karadžić noch zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist endgültig. Die Gräueltaten der bosnischen Armee und paramilitärischen Einheiten wurden vom Gericht nicht in Betracht gezogen.