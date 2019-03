Bis zu 14 Jahren Haft: Neuseeländer wegen Verbreitung von Massaker-Lifestream vor Gericht

Nach dem Massaker in zwei neuseeländischen Moscheen muss sich ein 18-Jähriger in Neuseeland für die Verbreitung des Lives-Streams der Tat vor Gericht verantworten. Der junge Mann wurde am Montag einem Richter in Christchurch vorgeführt, wie die Tageszeitung "New Zealand Herald" berichtete.