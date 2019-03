Mindestens 27 Tote bei Anschlägen in Afghanistan

In einer Reihe von Anschlägen in den afghanischen Unruheprovinzen Farjab, Helmand und Kandahar sind mindesten 27 Menschen getötet worden. Bei Attacken auf drei Polizeikontrollen und eine kleine Militärbasis in der Nordwestprovinz Farjab töteten radikalislamische Taliban mindestens 22 Menschen. Weitere 14 Menschen wurden bei den Zusammenstößen mit den Islamisten am Samstagabend verletzt, einige von ihnen schwer.