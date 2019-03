Dutzende Festnahmen bei Demonstration gegen Nicaraguas Regierung

Polizeikräfte haben mehrere Demonstranten bei Protesten gegen die Regierung in Nicaraguas Hauptstadt Managua festgenommen. Mehr als 100 Teilnehmer der Proteste seien festgenommen und in ein Gefängnis gebracht worden, berichtete die Tageszeitung "La Prensa" am Samstag (Ortszeit). Die zivile Opposition Alianza Cívica Nicaragua sprach von illegalen Festnahmen und forderte eine sofortige Freilassung.