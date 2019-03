Russischer Inlandsgeheimdienst FSB vereitelt Anschlag und tötet zwei IS-Terroristen in Südrussland

Quelle: Sputnik © Föderaler Sicherheitsdienst der Russischen Föderation (FSB) Unmittelbar vor Anschlag – FSB liquidiert zwei IS-Terroristen in Südrussland im Feuergefecht (Archivbild: Fahrzeug von Mitgliedern einer Terrorzelle, die beim Schusswechsel mit dem FSB tödlich verwundet wurden, und einer der toten Terroristen. Saratow-Region, 11. März 2018)

Der russische Inlandsgeheimdienst tötete zwei IS-Kämpfer unmittelbar vor der Ausführung eines geplanten Anschlags in der Stawropol-Region. Die Beamten des FSB versuchten zunächst in der Nacht vom 13. auf den 14. März, die Terroristen im Schpakowski-Bezirk festzunehmen – nachdem sie einen Hinweis auf bewaffnete Männer in einem Auto nahe des Chutors (Weiler) Balki bekommen hatten.