Tausende Passagiere von Warnstreik am Hamburger Flughafen Betroffen

Quelle: www.globallookpress.com Warnstreik am Airport Hamburg - Tausende Passagiere betroffen

Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am Hamburger Flughafen hat am Donnerstag zu Dutzenden Flugstreichungen geführt. Bis zum frühen Nachmittag fielen 48 Flüge aus - jeweils zur Hälfte ankommende und abgehende Maschinen. Dadurch seien tausende Passagiere betroffen, sagte eine Flughafensprecherin. Von 12.30 Uhr an, als die rund 1.000 Beschäftigten der Gepäck- und Flugzeugabfertigung ihre Arbeit niederlegten, fielen in die Zeitspanne ursprünglich rund 250 Flüge mit 30.000 Passagieren.