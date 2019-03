München: Vier Verletzte durch unbekannte Substanz in einem Brief

Eine zunächst unbekannte Substanz in einem Briefumschlag hat in München vier Menschen verletzt. Sechs Menschen seien am Morgen am Erzbischöflichen Ordinariat mit der "braunen, zähen Substanz" in Kontakt gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag.