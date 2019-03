Exportstopp nach Saudi-Arabien: Rheinmetall will Entschädigung

Quelle: www.globallookpress.com Exportstopp nach Saudi-Arabien: Rheinmetall will Entschädigung

Wegen des Exportstopps von Militärgütern nach Saudi-Arabien will der Rüstungskonzern Rheinmetall den Bund zur Kasse bitten. Man habe eine Lieferung von 120 Militärlastwagen mit Anhängern wie vom Bund gefordert vorerst zurückgehalten, sagte Konzernchef Armin Papperger am Mittwoch in Düsseldorf.