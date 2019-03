IS-Terrorist wegen Anschlags auf Jüdisches Museum in Brüssel zu lebenslanger Haft verurteilt

Quelle: Reuters IS-Terrorist wegen Anschlags auf Jüdisches Museum in Brüssel zu lebenslanger Haft verurteilt (Archivbild)

Knapp fünf Jahre nach dem Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel ist der Hauptangeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das entschied das zuständige Gericht in der Nacht zum Dienstag in Brüssel, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Bereits am Donnerstag war der Attentäter Mehdi Nemmouche schuldig gesprochen worden. Bei dem Anschlag wurden vier Menschen getötet.