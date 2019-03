Lettland stellt 93 Kilometer langen Zaun an Grenze zu Russland fertig

Lettland hat den Bau eines 93 Kilometer langen Zauns an der Grenze zu Russland abgeschlossen. Das teilte der lettische Grenzschutz am Montag mit. Der Stacheldrahtzaun kostete insgesamt 21,168 Millionen Euro und ist an manchen Stellen bis zu 2,7 Meter hoch. Die restlichen Arbeiten zur Ausstattung der lettisch-russischen Grenze werden im Jahr 2020 abgeschlossen sein.