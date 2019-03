Weltbank: Venezuela muss US-Ölkonzern Milliarden-Entschädigung zahlen

Quelle: Reuters Weltbank: Venezuela muss US-Ölkonzern Milliarden-Entschädigung zahlen (Symbolbild)

Venezuela ist in einem jahrelangen Streit mit dem US-Konzern ConocoPhillips um verstaatlichte Ölfelder zu einer hohen Entschädigungszahlung verurteilt worden. Ein Schiedsgericht der Weltbank sprach der texanischen Ölfirma am Freitag über 8,7 Milliarden Dollar an Kompensation zu. Wie und wann die Entschädigung zu bekommen sei, müsse noch geklärt werden, teilte ConocoPhillips mit. Eine Stellungnahme Venezuelas gab es zunächst nicht.