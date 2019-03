Falsches Symbolbild: Theresa Mays Reise nach Salisbury mit Foto anderer Stadt illustriert

Ein Jahr nach dem Nowitschok-Angriff auf Sergei Skripal und seine Tochter Julija besuchte Theresa May die Stadt Salisbury. Die offizielle Twitter-Seite der Premierministerin veröffentlichte im Anschluss der Reise Mays Zitat, dass Salisbury hoffentlich wieder "als wunderschöne, gastfreundliche englische Stadt und nicht für den Vorfall vom 4. März 2018" bekannt sein wird. Auf der Illustration war jedoch nicht Salisbury zu sehen, sondern Bath – eine Stadt, die etwa 65 Kilometer nördlicher liegt.

Die Verwechslung entstand vermutlich, da auf dem falschen Bild ein Kirchturm zu sehen ist, der an die 123 Meter hohe Kathedrale in Salisbury erinnert. Der Turm gehört jedoch zu der Kirche Sankt Johannes des Evangelisten in Bath. Das veröffentlichte Bild wurde schnell entfernt und durch ein Video ersetzt, in dem May durch Salisburys Straßen flaniert, Stadteinwohner begrüßt und auch in der letztes Jahr berühmt gewordenen Kathedrale vorbeischaut.

