Umgedrehte Flaggen am Holocaust-Gedenktag – Verfassungsschutz mutmaßt Reichsbürger-Symbolik

Vor einer Polizeiwache verkehrt herum gehisste Flaggen am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus beschäftigen weiter die Justiz in Hessen. Laut hessischem Verfassungsschutz wurden umgedrehte Flaggen bislang vor allem in der Reichsbürgerszene beobachtet - als mögliches Zeichen einer bewussten "Distanzierung von der Bundesrepublik Deutschland und deren Werten", wie ein Sprecher erklärte.