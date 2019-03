Zahl der toten Sicherheitskräfte in Südafghanistan steigt auf 23

Nach dem Überfall radikalislamischer Taliban auf eine große Militärbasis in Südafghanistan ist die Zahl der getöteten Sicherheitskräfte auf 23 gestiegen. Mindestens 16 seien zudem verletzt worden, teilte das afghanische Verteidigungsministerium am späten Freitagabend (Ortszeit) mit. 20 Angreifer, darunter acht Selbstmordattentäter, seien ebenso tot.

Am frühen Freitagmorgen hatten Taliban-Kämpfer das Hauptquartier des 215. Korps der afghanischen Armee in der Provinz Helmand überfallen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums dauerte der Angriff mehr als 16 Stunden. Quellen innerhalb der Militärbasis sprachen am Samstag allerdings von 40 getöteten Sicherheitskräften. Von einem Sprecher der US-Truppen in Afghanistan hieß es, weder Soldaten der US-Streitkräfte noch der NATO-Ausbildungsmission "Resolute Support" seien von dem Angriff betroffen gewesen. (dpa)

