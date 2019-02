EU finanziert Bau eines türkischen Schienennetzes mit 275 Millionen Euro

Quelle: Reuters EU finanziert Bau eines türkischen Schienennetzes mit 275 Millionen Euro (Symbolbild)

Die EU-Kommission beteiligt sich nach eigenen Angaben mit einem Betrag von 275 Millionen Euro am Bau eines Schienennetzes, das Istanbul mit der bulgarischen Grenze verbinden soll. Das am Donnerstag in Istanbul unterzeichnete Abkommen sei das größte Finanzierungshilfeprojekt zwischen der Türkei und der Europäischen Union überhaupt, teilte die Kommission mit. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich demnach auf eine Milliarde Euro.