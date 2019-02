17-Jähriger ersticht nach Trennung seine Ex-Freundin: Über neun Jahre Haft

Für seine tödliche Messerattacke auf ein 15-jähriges Mädchen in Viersen am Niederrhein ist der Ex-Freund des Opfers zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Mönchengladbach verurteilte den zur Tatzeit im vergangenen Juni 17 Jahre alten Bulgaren am Mittwoch wegen Mordes, teilte ein Gerichtssprecher mit.