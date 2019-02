Schweizer Geschwisterpaar nach Syrien-Aufenthalt wegen IS-Unterstützung verurteilt

Schweizer nach Syrien-Aufenthalt als IS-Unterstützer verurteilt

Ein junges Geschwisterpaar ist in der Schweiz nach einer Syrien-Reise wegen Unterstützung der Terrormiliz "Islamischer Staat" verurteilt worden. Laut Anklage waren die Frau und der Mann in einer Moschee in der Schweiz radikalisiert worden und im Jahr 2014 im Alter von 15 bzw. 16 Jahren nach Syrien gereist. Ein Gericht in Winterthur verurteilte sie nach dem Jugendstrafrecht zu Strafen von zehn und elf Monaten Haft auf Bewährung. Es ist das erste Urteil in der Schweiz gegen IS-Reisende.