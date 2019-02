Kanada: Lebensmittelgeschäft bleibt über Feiertage unverschlossen – Kein Diebstahl

Quelle: Reuters Kanada: Lebensmittelgeschäft bleibt über Feiertage offen – Kein Diebstahl (Symbolbild)

Ein Lebensmittelladen blieb in Kanada am Tag der Familie, an dem alle Geschäfte normalerweise geschlossen sind, unverschlossen. Offensichtlich hatten die Mitarbeiter vergessen, den Laden vor dem Feiertag abzusperren. Wie lokale Medien berichten, haben die Kunden trotz der Versuchung keine Waren mitgehen lassen.