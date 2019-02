Große Mehrheit der Kubaner stimmt für neue Verfassung

Quelle: Reuters Kubas Präsident Miguel Mario Díaz-Canel und seine Ehefrau Lis Cuesta bei der Stimmenabgabe in Havanna.

Die Kubaner stimmten am Sonntag in einem Referendum über die neue Verfassung des sozialistischen Inselstaates ab. Inzwischen wurde das Ergebnis offiziell bekannt gegeben. Demnach sprachen sich 86,85 Prozent der Teilnehmer für die neue Verfassung aus. Das entspricht 73,31 Prozent der Wahlberechtigten und in absoluten Zahlen 6.816.169 Ja-Stimmen.