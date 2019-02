Ukraine: Sängerin darf wegen Russland-Konzerten nicht am Song Contest teilnehmen

Quelle: www.globallookpress.com Ukraine: Sängerin darf wegen Russland-Konzerten nicht am Song Contest teilnehmen

Die ukrainische Sängerin Hanna Korsun (Maruv) hat sich letzten Samstag bei einer landesweiten Vorentscheidung durchsetzen können. Sie hätte mit ihrem Lied "Siren Song" die Ukraine beim diesjährigen in Israel stattfindenden Eurovision Song Contest vertreten sollen. Nun wird die Sängerin doch nicht bei dem Wettbewerb, der in Mai ausgetragen wird, auftreten: Da sie unter anderem nicht auf ihre geplanten Russland-Konzerte verzichten wollte, darf sie in Israel nicht an den Start gehen.