Quelle: Reuters Nigeria wählt Staatschef

In Nigeria haben am Samstag die Präsidentschaftswahlen begonnen. Vielerorts standen Menschen vor den Wahllokalen Schlange. In der Hauptstadt des nördlichen Bundesstaats Borno, Maiduguri, brach kurzzeitig Panik aus, als Explosionen und Schüsse zu hören waren.