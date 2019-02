Französisches Militär tötet Islamisten-Anführer in Mali

Quelle: Reuters Französisches Militär tötet Islamisten-Anführer in Mali (Archivbild)

Das französische Militär hat nach Regierungsangaben einen hochrangigen Islamisten-Anführer in Mali getötet. Der Algerier Jahja Abu Hammam sei am Donnerstag von der französischen Anti-Terror-Truppe "Barkhane" getötet worden, teilte das Pariser Verteidigungsministerium am Freitag mit.