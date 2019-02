Schweden: Ehemaliger Anti-IS-Kämpfer wegen Fotos mit Leichen im Irak verurteilt

Quelle: Reuters

Ein ehemals im Irak gegen den IS kämpfender Mann ist in Schweden wegen des Posierens neben Leichen und Verstümmelten zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Angeklagte habe sich gemeinsam mit anderen Personen neben auf dem Boden liegenden Körpern fotografieren und filmen lassen, teilte das Bezirksgericht von Örebro, knapp 200 Kilometer westlich von Stockholm, am Dienstag mit. Er werde deshalb unter anderem wegen Kriegsverbrechen verurteilt.