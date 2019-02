Emiliano Salas Hündin gibt ihrem tödlich verunglückten Herrchen das letzte Geleit

Ein Foto der Hündin des tödlich verunglückten argentinischen Fußballspielers Emiliano Sala hat die Herzen der Menschen weltweit gerührt. Dort ist zu sehen, wie der schwarze Labrador Nala am Tag der Beerdigung vor dem Eingang in das Leichenhaus wartet. Das Bild hat sich im Internet viral verbreitet.

Der 28-jährige Fußballspieler war am 21. Januar gestorben, als seine Maschine auf dem Weg von Nantes nach Cardiff über dem Ärmelkanal abgestürzt war. Nach gut zwei Wochen Suche bestätigte die britische Polizei, dass es sich bei einer am Absturzort geborgene Leiche tatsächlich Emiliano Sana handelte. Seine sterblichen Überreste wurden dann nach Argentinien befördert. Am Samstag versammelten sich in Progreso, dem Heimatort des Verunglückten, Hunderte von Menschen, um dem Fußballspieler das letzte Geleit zu geben. Auch der Labrador Nala nahm an dem Begräbnis teil. Nach dem Tod von Emiliano Sana kam die Hündin in die Obhut seiner Schwester Romina.

Nadie mas fieles que ellos, Nala, la perra de Emiliano Sala, esperó durante horas en la puerta del velatorio. Amor eterno. 😥😰😓❤️ pic.twitter.com/XdwWYAidYF — MarcosNavarro (@EMarcosN) 17. Februar 2019

