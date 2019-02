Englische Stimme des Terrors: Sprecher von IS-Propaganda-Videos in Syrien gefasst

Quelle: Reuters Englische Stimme des Terrors: Sprecher von IS-Propaganda-Videos in Syrien gefasst (Symbolbild)

Ein IS-Mitglied, das englischsprachige Propaganda-Videos der Terrormiliz vertonte, ist in Syrien festgenommen worden. Der Zeitung New York Times zufolge wurde der 35-jährige Mohammed Khalifa im Januar 2019 in einem Gebiet gefasst, das unter der Kontrolle der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) steht.