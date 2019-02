Katastrophenschutz: Keine Todesopfer beim Dacheinsturz im Uni-Gebäude in Sankt Petersburg

Quelle: Sputnik Katastrophenschutz: Keine Todesopfer beim Dacheinsturz im Uni-Gebäude in Sankt Petersburg

Laut Angaben des russischen Katastophenschutzministeriums gibt es nach dem Dacheinsturz in einem Universitätsgebäude in Sankt Petersburg am Samstag keine Todesopfer. Niemand sei ersten Erkenntnissen zufolge auch schwer verletzt worden. Knapp 90 Menschen konnten aus dem zerstörten Gebäude gerettet werden.