© ALROSA Pünktlich zu Valentinstag: Russen finden 300 Millionen Jahre alten Diamanten in Herzform

Ein sehr symbolisches Geschenk hat die Natur zum Valentinstag vorbereitet. Am 23. Januar wurde in der Republik Jakutien im Osten Russlands ein 65,7-Karat-Diamant in Herzform gefunden. Wie der Diamantenproduzent "Alrosa" mitteilte, sei dieser Edelstein mehr als 300 Millionen Jahre alt.