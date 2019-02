USA rüsten Polen mit Kriegswaffen auf

Die USA rüsten Polen weiter mit schweren Kriegswaffen auf. Am Rande des Besuchs von US-Vizepräsident Mike Pence in Warschau wurde am Mittwoch die Lieferung von 20 US-Raketenwerfern des Typs HIMARS an die polnischen Streitkräfte vereinbart, die bis zum Jahr 2023 für 414 Millionen US-Dollar geliefert werden sollen. Pence versicherte Polen die volle Solidarität der USA.