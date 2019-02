Riesiger Feuerball am Himmel über Venezuela gesichtet – Netz rätselt über Ursache der Erscheinung

Am Samstagabend war in mehreren Städten Venezuelas ein Feuerball zu sehen. Die Anwohner verschiedener Städte des Landes überschwemmen soziale Netzwerke mit Bildern, die eine große leuchtende Kugel zeigen, die den Nachthimmel beleuchtet. Der vermeintliche Meteorit konnte in einem großen Teil des Landes beobachtet werden, insbesondere in den Städten Caracas, San Juan de los Morros, Valencia, Villa de Cura sowie Maracay.