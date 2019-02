Frau und Kind sterben bei Feuer in Lyon – Brandstiftung vermutet

Beim Brand in einem Wohnhaus in Lyon sind eine Frau und ihr Kind ums Leben gekommen. Zunächst habe es am Samstagabend eine Explosion in einer Bäckerei in der unteren Etage des Hauses gegeben, berichtete der Sender France Info unter Berufung auf die Präfektur. Das Feuer habe sich dann auf den Rest des Hauses ausgebreitet. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Die Ermittler gehen von einem kriminellen Hintergrund aus.