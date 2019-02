Geisterfahrerin auf A2: Betrunkene fährt fast 27 Kilometer

Quelle: www.globallookpress.com Geisterfahrerin auf A2: Betrunkene fährt fast 27 Kilometer (Symbolbild)

Geschätzte 27 Kilometer war eine betrunkene Falschfahrerin auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. "Mehrere Streifenwagen der Autobahnpolizei Bielefeld und der angrenzenden Polizeibehörden waren im Einsatz, um das Fahrzeug zu stoppen", teilte die Polizei mit. Glücklicherweise konnte der Wagen der 40-Jährigen in der Nacht zu Sonntag am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen unfallfrei gestoppt werden.