OSZE kritisiert Entlassung von ukrainischem Rundfunkchef

Quelle: Reuters

Die OSZE hat die Entlassung des Chefs des ukrainischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Surab Alassanija, kritisiert. "Diese übereilte Entscheidung ist besorgniserregend, da sie die Unabhängigkeit und das Überleben der öffentlich-rechtlichen Medien in der Ukraine vor zwei Hauptwahlen in diesem Jahr negativ beeinflussen könnte", sagte der Medienbeauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Harlem Désir, am Freitag einer Mitteilung zufolge in Wien.