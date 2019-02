Bremen: Junger Mann fährt betrunken in Schaufenster - und schläft ein

Quelle: www.globallookpress.com (Archivbild)

Ein betrunkener Mann ist in Bremen mit seinem Auto in das Schaufenster eines Modegeschäftes gefahren und anschließend angeschnallt hinter dem Lenkrad eingeschlafen. Beim Eintreffen der Polizei am frühen Donnerstagmorgen lief noch der Motor des Wagens. Nach dem Aufwachen habe sich der 23-Jährige vehement geweigert, aus dem Auto auszusteigen.