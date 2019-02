IS-Anhänger wollten Waffen von Polizei rauben, Anschläge in Moskau verüben – bis zu 19 Jahre Haft

Quelle: Sputnik (Symbolbild: Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes FSB sichern Grundstück bei Festnahme ab, 21.01.2019)

Zu Haftstrafen von 14 bis 19 Jahren in Strafkolonien unter strengen Auflagen wurden Anhänger einer Zelle der international agierenden Terrormiliz "Islamischer Staat" verurteilt, die eine Reihe von Terroranschlägen in Moskau geplant hatten. Die Terroristen planten, Geschäftsleute und Polizisten auszurauben, um so an Geld und Waffen zu kommen, und wurden im Jahr 2018 verhaftet. Jedoch gab der Pressedienst des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB dies erst am Freitag bekannt.