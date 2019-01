Neun Jahre Haft für Kokain-Arzt - Verteidiger legen Revision ein

Neun Jahre Haft für Arzt wegen Vergewaltigung - Verteidiger legen Revision ein

Das Landgericht hat einen ehemaligen Chefarzt aus Halberstadt wegen schwerer Vergewaltigung in drei Fällen und Körperverletzung mit Todesfolge zu neun Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt. Es ordnete eine Unterbringung des aus Österreich stammenden Mannes in einer Entziehungsanstalt und Sicherungsverwahrung an.