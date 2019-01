Ehefrau des Front National-Gründers Jean-Marie Le Pen in Paris beraubt und verprügelt

Ein Unbekannter hat die Ehefrau des Front-National-Gründers Jean-Marie Le Pen angegriffen. Der Vorfall ereignete sich am Montag um 13 Uhr in Paris. Die 86-jährige Jany Le Pen parkte ihr Auto ein und wollte einkaufen gehen. Aber als sie aus dem Auto stieg, griff ein Unbekannter sie an, stieß sie zu Boden, schlug sie mit der Faust und seinem Helm und nahm ihre Tasche weg. Dann flohen der Täter und sein Komplize mit einem Motorroller.