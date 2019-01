Palästinensischer Ministerpräsident Hamdallah reicht Rücktritt ein

Palästinensischer Ministerpräsident Hamdallah reicht Rücktritt ein

Der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah hat seinen Rücktritt eingereicht und macht damit den Weg für eine neue Regierung frei. Er übergab ein entsprechendes Gesuch an Präsident Mahmud Abbas, wie das Kabinett am Dienstag in Ramallah mitteilte. Abbas muss den Schritt allerdings noch akzeptieren.