Maduro weist von Europa gesetzte Frist für Wahlen zurück

Quelle: AFP

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat eine von Europa gesetzte Frist für vorgezogene Neuwahlen zurückgewiesen. "Dieses Ultimatum müssen sie zurücknehmen. Niemand kann uns ein Ultimatum stellen", sagte er in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders CNN Türk laut türkischer Übersetzung. "Venezuela ist nicht an Europa gebunden. Das ist eine Frechheit", sagte Maduro demnach weiter.