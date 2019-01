Nach Explosion an Benzinleitung in Mexiko: Zahl der Toten auf 91 gestiegen

Quelle: Reuters Explosion an Benzinleitung in Mexiko: Zahl der Toten auf 91 gestiegen

Nach der verheerenden Explosion einer Benzinleitung in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf 91 gestiegen. Weitere 52 Menschen wurde beim Unglück verletzt, sagte der Gouverneur des Bundesstaats Hidalgo, Omar Fayad, am Montag. Die Zahl der Todesopfer könne noch weiter steigen, denn einige Verletzte seien in kritischem Zustand. Gesundheitsminister Jorge Alcocer sagte am Montag, drei Kinder seien in ein Krankenhaus im US-Bundesstaat Texas gebracht worden, das auf Verbrennungen spezialisiert sei.