Wahlversprechen eingelöst: Brasiliens Präsident Bolsonaro erleichtert Waffenbesitz

Quelle: Reuters Wahlversprechen eingelöst: Brasiliens Präsident Bolsonaro erleichtert Waffenbesitz (Symbolbild)

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat wie im Wahlkampf bereits angekündigt das Waffenrecht in dem südamerikanischen Land liberalisiert. Künftig können Brasilianer bis zu vier Schusswaffen kaufen und zuhause oder am Arbeitsplatz aufbewahren. "Das Volk will Waffen und Munition kaufen und wir können ihm das nicht verweigern", sagte Bolsonaro bei der Unterzeichnung des Dekrets am Dienstag.