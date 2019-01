Modellbau im großen Stil: Chinese baut Airbus A320 in Originalgröße nach (Video)

Der chinesische Bauer und Hobby-Mechaniker Zhu Yue hat ein lebensgroßes Modell des Passagierflugzeugs vom Typ Airbus A320 nachgebaut und sich damit seinen langgehegten Kindheitstraum erfüllt. Nach ihrem Äußeren und Gewicht ist die Replik vom Original nicht zu unterscheiden, bis auf eine einzige Besonderheit – sie kann nicht fliegen.

Die Konstruktion des über 50 Tonnen schweren handgefertigten Airbus A320 spiegelt in allen Einzelheiten die echte Passagiermaschine wider. Sogar die Turbinen der Triebwerke sind drehbar, auch wenn sie das Flugzeug-Modell nicht in die Luft bringen können. Zhu und seine Freunde arbeiteten zwei Jahre an dem Modell. Es kostete Zhu beinahe 400.000 US-Dollar, was im Vergleich zum Preis des originalen Airbus A320 mit über 90 Millionen Dollar pro Stück relativ billig erscheint. Nun überlegt Zhu, ob er seine Kreation zukünftig in ein Restaurant, einen Schauplatz für Hochzeitsfotografien oder einen Flugsimulator verwandeln sollte.

