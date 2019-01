Auswärtiges Amt: Seit Mitte Dezember vermisster Gießener in Ägypten in Gewahrsam

Ein seit mehreren Wochen in Ägypten verschwundener Mann aus Gießen ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Gewahrsam der dortigen Behörden. Die Botschaft bemühe sich «intensiv um konsularischen Zugang und wird den Fall weiterhin betreuen», hieß es am Donnerstag. Die Botschaft hat demnach Kontakt sowohl zu ägyptischen Behörden als auch zu Angehörigen des 18-Jährigen.