Südafrikanische Polizei stellt Kokain im Wert von 45 Millionen Euro sicher

Quelle: AFP Südafrikanische Polizei stellt Kokain im Wert von 45 Millionen Euro sicher (Symbolbild)

Die Polizei in Südafrika hat auf einem Containerschiff gut 700 Kilogramm Kokain sichergestellt. Das entspreche einem Handelswert von rund 720 Millionen Rand (rund 45 Millionen Euro), erklärte am Dienstag der Leiter der Polizeieinheit zur Bekämpfung organisierter Kriminalität, Godfrey Lebeya. Ein Spürhund habe die Ermittler auf die Fährte des in Paketen von jeweils einem Kilogramm abgepackten Kokains gebracht.