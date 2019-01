Mann greift Kinder in Grundschule in Peking an: 20 Schüler verletzt, Täter festgenommen

Ein Mann hat am Dienstag mehrere Kinder in einer Grundschule in der chinesischen Hauptstadt Peking angegriffen. Die Attacke ereignete sich um 11:17 Uhr (Ortszeit) im Bezirk Xicheng. Der Täter verletzte insgesamt 20 Schüler, drei von ihnen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Angreifer wurde von der Polizei am Tatort festgenommen.