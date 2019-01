Streit um Brexit: Premierministerin Theresa May appelliert ans Parlament

Quelle: Reuters Streit um Brexit: Premierministerin Theresa May appelliert ans Parlament (Archivbild)

Die britische Premierministerin Theresa May hat von den Parlamentariern in London mehr Unterstützung für das Brexit-Abkommen verlangt. Andernfalls drohten erhebliche wirtschaftliche Schäden und das Vertrauen in die Demokratie würde schwinden. Großbritannien steht vor einer "tiefgreifenden Herausforderung", schrieb die Politikerin in der Zeitung "Mail on Sunday".