Milchstraße versus Große Magellansche Wolke: Galaxiencrash in 2,4 Milliarden Jahren

Quelle: Reuters Milchstraße versus Große Magellansche Wolke: Galaxiencrash in 2,4 Milliarden Jahren (Symbolbild)

Der Milchstraße steht ein Galaxiencrash bevor: Die Große Magellansche Wolke, eine Begleiterin unserer Heimatgalaxie, wird in etwa 2,4 Milliarden Jahren mit ihr kollidieren. Das sagen Simulationsrechnungen einer Forschergruppe der Universität Durham in Großbritannien voraus. Das Team um Marius Cautun stellt seine Prognose im Fachblatt "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" (MNRAS) vor.